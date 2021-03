Annie Lennox e il suo irresistibile saluto alla primavera

Primavera, finalmente! Una stagione che regala sempre un senso di positività, rinascita, ottimismo. Tanto più necessari in tempi come questi. A interpretare il desiderio di tutti noi di sorrisi, bellezza e serenità è stata Annie Lennox, con un video davvero incantevole pubblicato sulla sua pagina Instagram.

E' davvero semplice, ma tocca il cuore: nelle immagini si vedono bellissimi mazzi di rose, in un'esplosione gioiosa di colori. E una splendida canzone accompagna la clip. Ci manca solo di poter sentire il profumo dei fiori...

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Annie Lennox (@officialannielennox)

Annie racconta: «Sono andata per la prima volta da un anno in un supermercato. Gironzolando (con la mascherina e già vaccinata completamente), con gli occhi che vagavano per gli scaffali... è stata come una sovraesposizione sensoriale. Così eccovi alcuni meravigliosi mazzi di rose per ringraziarvi dei vostri amorevoli messaggi e per regalare un po' di colore in un mondo che sta iniziando a uscire dalle tenebre... brillando nella luce. Ci sono milioni di persone in paesi dove ancora il vaccino deve arrivare e spero che accada davvero presto. E' il modo per uscire dalla pandemia. Non è ancora finita, ma spero che presto ovunque la situazione sia migliore. Con amore, Annie»

(foto Getty Images)