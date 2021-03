Elisa canta nel Colosseo vuoto. Ed è subito emozione

Elisa ha toccato corde profondissime del cuore con la sua esibizione in un Colosseo deserto, rischiarato solo dalle fiaccole. In un momento in cui i live sono impossibili, la sua voce e la sua musica hanno risuonato ancora più forte, lanciando un messaggio davvero potente.

L'artista ha cantato "Promettimi", per far ricordare a tutti il dramma die bambini siriani, un'infanzia piegata e distrutta da una guerra feroce che dura ormai da dieci anni. Il concerto era stato organizzato con Save The Children, di cui Elisa è ambasciatrice.

Elisa ha dichiarato: «Cantando, ho immaginato davanti a me i volti dei bambini e delle bambine che non chiedono altro che di poter vivere e crescere sereni, senza più guerra, come ogni bambino al mondo dovrebbe fare. I bambini sono prima di tutto bambini e la loro vita non dovrebbe essere fatta di queste crudeltà inaudite. È per questo che insieme a Save the Children chiedo una promessa alla comunità internazionale: quella di adoperarsi in ogni modo perché questa guerra orribile finisca prestissimo e i bambini della Siria non vengano mai più ignorati da un mondo indifferente».

Durante il concerto ha commosso anche il monologo interpretato dalla giovane attrice Cristina Magnotti e scritto da Simona Angioni. Tratto da una storia vera, racconta di una bimba che chiude per sempre i suoi giocattoli in una valigia rattoppata, perché da dieci anni i bambini in Siria «non conoscono altro che guerra, violenze e distruzione».

(Foto Getty Images)