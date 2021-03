Michael Bublé è davvero irresistibile!

Ha una voce eccezionale, Michael Bublé. E non è il suo unico talento: l'artista di origini canadesi è anche dotato di una simpatia senza pari, di un modo di fare davvero allegro e spontaneo che lo rende ancora più amato dai fan.

La sua pagina Instagram è poi ricca di foto bizzarre, allegre, spiritose. Guardatelo per esempio mentre suona al suo... nuovo piano.

Imperdibile la didascalia: «non è la statura dell'uomo al piano, è la statura del piano nell'uomo... Che cosa vuol dire?»

Ma... non solo musica in casa Bublé: l'artista è anche un grande sportivo. Eccolo per esempio insegnare alla moglie Luisana, argentina, i primi rudimenti dello sport nazionale canadese: l'hockey su ghiaccio. E la "lezione" è davvero esilarante...

