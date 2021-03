I Queen festeggiano la loro storia con un'affascinante serie di video

I Queen hanno deciso di raccontare la gloriosa storia della band con una serie tv che racconterà tutto, ma proprio tutto, del celebre gruppo. Il progetto partirà il 19 marzo. Si intitola "The Greatest" e ogni settimana regalerà una nuova puntata video sul canale YouTube dei Queen, per un totale di 50 settimane.

Sarà così possibile seguire per la prima volta tutta la storia della band, fin dagli inizi a Londra nel 1970. Via via, si vedranno i primi successi, poi i trionfi, la parabola unica di Freddie Mercury, fino al Live Aid, il concerto a Wembley, i tour internazionali con Adam Lambert e la gloria del film "Bohemian Rhapsody".

La serie è firmata da Simon Lupton, già autore di ben cinque documentari sui Queen, che ha messo ordine nei documentatissimi archivi live della band traendone anche parecchio materiale inedito. «Alcuni sono testimonianze di risultati incredibili e di record raggiunti dalla band, altri sono insoliti o bizzarri», ha rivelato Lupton «ma tutti ci ricordano l’impatto che i Queen hanno avuto per cinque decenni e continuano ad avere ancora oggi. La storia dei Queen è unica al mondo». A essere raccontata sarà anche la storia dietro le più celebri canzoni del gruppo e forse, data l'ampiezza dei filmati raccolti, potrebbero esserci nuove puntate dopo le 50 già previste. Per la grande gioia di tutti i fan dei Queen.

