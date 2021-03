Se Mick Jagger s'innamora del suono dell'organo di Monreale

Sì, quello tra Mick Jagger e la nostra Sicilia è vero amore. L'artista, dopo aver ammirato Agrigento e la Valle dei Templi, si è anche recato a Palermo, per una visita a sorpresa all'incantevole Palazzo dei Normanni. Qui Jagger ha potuto vedere il tunnel medioevale, da è stato inaugurato da poco, la Cappella Palatina, gli appartamenti reali, la sala di Re Ruggero. Non è mancata la passeggiata nel centro storico, fino alla via IV Aprile (celebre per la cioccolateria Lorenzo) e al Borgo Strafalè, zona in cui quattro artiste del luogo hanno dato vita a una sorta di mostra d'arte all'aperto.

Ma il momento clou è stata la visita al meraviglioso Duomo di Monreale. Mick Jagger si è recato sul luogo con la Principessa Vittoria Alliata. Ad incantare Jagger è stato soprattutto l'organo del Duomo, una meraviglia nel suo genere: è infatti l'unico in Europa a possedere 6 tastiere, di 61 note ciascuna. Jagger ha anche chiesto di poter ascoltare il suo suono e naturalmente è stato accontentato. Gli sarà d'ispirazione?

L'artista si trova in Sicilia ormai dall'ottobre dell'anno scorso. Secondo i bene informati ha trovato il suo rifugio a Noto, ospite del principe Lucio Bonaccorsi e della moglie, la stilista Luisa Beccaria, e del celebre architetto Jacques Garcia.

(Foto Getty Images)