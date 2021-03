L'ex moglie di Phil Collins e la sua vendetta: all'asta orologi e preziosi cimeli del musicista

E' una storia sempre ricca di colpi di scena, quella tra Phil Collins e l'ex moglie Oriane. La (pen)ultima notizia vedeva il musicista mettere finalmente in vendita la faraonica villa di Miami contesa tra i due ex coniugi, dopo che era riuscito a far sgombrare dalla dimora Oriane, lì asserragliata con il nuovo marito.

La casa della discordia era anche stata venduta, al prezzo di 39 millioni dollari. Ma la guerra tra Phil e Oriane evidentemente non era finita. Adesso infatti la ex signora Collins, sostenendo che, dopo essere stata sbattuta fuori dalla gigantesca villa dovrà adattarsi a vivere in una casa di proporzioni più modeste, ha deciso di sbarazzarsi di tanti oggetti appartenuti all'ex marito. Mettendoli all'asta.

E non si tratta di cianfrusaglie, intendiamoci: parliamo di un Rolex GMT-Master II Meteorite “Pepsi” (valore tra i 50.000 e i 70.000 dollari), un Patek Philippe 5711R (valore tra i 9.000 e i 12.000 dollari) e un Richard Mille RM 11-03 (valore tra i 300.000- e i 400.000 dollari). Inoltre, Oriane ha messo all'asta anche il premio ricevuto da Collins per le vendite di “Testify” e il suo rock award del 1989. A febbraio la donna aveva già messo in vendita anche numerosi altri premi e dischi d'oro del marito, portando a casa la discreta sommetta di oltre 2 milioni di dollari.

Per la seconda asta, Oriane ha anche aggiunto qualche suo oggetto personale: 6.000 paia di scarpe e 3.000 borse griffate, oltre ad alcuni sontuosi anelli di fidanzamento con diamanti, dal valore che va da 30.000 dollari (il più "modesto") a 250.000 dollari (il più opulento). La ex signora Collins ci ha tenuto però a specificare che non ha messo all'asta l'anello del matrimonio.

Va anche detto che il 10 per cento di quanto ricavato sarà donato alla Little Dreams Foundation, organizzazione benefica creata proprio da Phil e Oriane ai bei tempi del loro amore.

Dunque, da tutta questa storia un po' di bene a qualcuno ne verrà...

(foto Getty Images)