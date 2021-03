Paul McCartney e tutti i suoi amici

Paul McCartney è la storia della musica. Con i Beatles o senza, il suo apporto all'evoluzione del pop è immenso. E tanti artisti, nel corso del tempo, gli hanno reso omaggio.

Adesso è la volta di un gruppo di giovani (e non solo) talenti, amici dell'artista, che hanno deciso di reinterpretare le canzoni contenute in "McCartney IIi". Ne è nato "McCartney III Imagined", in uscita il 16 aprile, che ha coinvolto nella sua realizzazione Damon Albarn, Anderson.Paak, Beck, St Vincent, i Khruangbin, 3D RDN dei Massive Attack, Josh Homme. La produzione è stata curata da McCartney in persona.

La prima canzone tratta dal disco è “The Kiss of Venus”.

"McCartney III" è stato pubblicato nel dicembre del 2020 ed è il terzo capitolo di una trilogia di album realizzati in casa e auto-prodotti. Il disco ha ottenuto il primo posto in classifica nel Regno Unito.

Nel corso del tempo, tanti sono stati gli artisti che si sono cimentati con delle cover di Paul. Solo per fare qualche nome, ricordiamo gli U2, gli Earth Wind & Fire, Marvin Gaye, Joe Cocker, Stevie Wonder, Frank Sinatra, Elvis Presley.