Janet Jackson racconta tutti i suoi segreti

Se vi siete sempre chiesti come fosse la vita in casa Jackson (sì, quella di Michael e in generale della famiglia musicale più numerosa del mondo) ecco che una qualche idea può arrivare da un documentario in due parti in uscita nel 2022.

Protagonista è Janet Jackson, che ha dato l'ok per questa produzione, volta a celebrare i 40 anni del suo album di debutto, "Janet Jackson", pubblicato nel 1982.

Il documentario sarà mandato in onda in due serate e dovrebbe intitolarsi "Janet". Si presenta come molto interessante: è infatti realizzato con filmati d'archivio finora mai resi pubblici e video privati e familiari dell'artista. Ci saranno anche numerose interviste, per 4 ore di immagini che esploreranno anche i momenti più duri della vita personale e professionale della Jackson.

Si parlerà naturalmente della scomparsa di Michael Jackson, della morte del padre, il patriarca Joe, e anche dello "scandaloso" show durante l'intervallo del Super Bowl nel 2004, quando Justin Timberlake inavvertitamente scoprì un seno di Janet, scatenando un'ondata di polemiche che travolsero anche l'incolpevole cantante. Janet parlerà anche della sua esperienza come moglie e madre.

Non si sa ancora se e quando il documentario sarà trasmesso in Italia.

