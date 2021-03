Tiziano Ferro e quella sua bellissima idea che ci riempie di coraggio

Inutile negarlo: sono tempi difficili per tutti. Per chi in questo periodo lavora poco o addirittura non lavora, come tra gli altri tanti occupati del mondo dello spettacolo. Per chi deve affrontare quotidianamente ancora maggiori difficoltà rispetto agli anni precedenti. E Tiziano Ferro questo lo sa. Ma, nonostante il momento obiettivamente poco sereno, ha pubblicato sui suoi social un post che è un invito alla positività, uno spunto di riflessione e anche un'idea che tutti potremmo accogliere e fare nostra.

La foto scelta da Tiziano è particolare e gioiosa, scattata dal celebre artista Giovanni Gastel. Il messaggio poi è davvero forte, convincente, positivo: «Un anno che non vedo l’Italia. Un anno del quale non voglio lamentarmi per rispetto a chi ha perso qualcuno, il lavoro o la sanità mentale. Sono qui che aspetto e spero, per il mondo più che per me.

Il mio amico @giovanni_gastel scattò questa foto alla fine del 2019, durante una piovosa giornata milanese. E io voglio pubblicarla oggi, come un manifesto per la mia lista della gratitudine dell’ultimo mese, che voglio condividere».

Il post continua con la serie delle persone ringraziate. E proprio questa è l'idea: nonostante tutto, cercare chi o che cosa, ogni mese, ci ha fatto provare sentimenti di gratitudine e positività. Una buona abitudine, che dovremmo seguire per diradare le nebbie che ci avvolgono. Grazie Tiziano, per questa idea.

