Adesso è possibile laurearsi sui Beatles

Laurearsi sui Beatles? E' possibile, all'università di Liverpool, con il corso battezzato "The Beatles: Music Industry and Heritage MA".

A portare il tema dei magnifici quattro a livello specialistico è la professoressa Holly Tessler, che al Department of Music and Institute of Popular Music affronta anche gli aspetti che riguardano il patrimonio culturale e turistico di Liverpool e del Regno Unito.



Il corso, prevede pure, "sopralluoghi" sul campo, in particolare sul litorale di Merseyside, teatro delle prime scorribande di Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr e George Harrison, negli anni d'oro, tra il 60 e il 70



Le lezioni, che dimostrano come i Beatles, contino ancora un enorme seguito, cominciano a settembre e sono seguite soprattutto da chi si è già in parte formato per lavorare nel settore dell'industria musicale e creativa.

(foto Getty Images)