Se Dua Lipa riscrive il finale di Titanic. Con ottimismo

Se avete pianto calde lacrime a causa del tragico finale di "Titanic" è arrivato il momento della vostra riscossa. Perché Dua Lipa ha deciso, nel video della sua "We're Good", di dare una svolta diversa e senz'altro più ottimista alle scene apocalittiche del celebre film di James cameron, interpretato da Kate Winslet e Leonardo DiCaprio. Complice dell'artista è un'innocente aragosta, come potete vedere nella clip in questione.

Il video è davvero coinvolgente e ha anche un'anima "cruelty free" ed ecologista che incanta. A girarlo sono stati Vania Hetmann & Gal Muggla e la clip è già un vero fenomeno social.

Canzone e video accompagnano l’uscita dell'edizione de luxe dell'album "Future Nostalgia", ribattezzato per l'occasione "Future Nostalgia – The Moonlight Edition". Il disco contiene quattro inediti: "We’re Good", "If It Ain’t Me". "That Kind of Woman" e "Not My Problem" (feat. JID) e include anche il singolo con Miley Cyrus "Prisoner", che può vantare 250 milioni di stream in tutto il mondo.

