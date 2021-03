Mick Jagger e quella sua grande passione per la Sicilia

Mick Jagger ama senz'altro la Sicilia. Il grande musicista ha infatti trascorso il Natale nell'isola (per l'esattezza nella tenuta dei marchesi di San Giuliano a Villasmundo, una frazione di Melilli, la terrazza degli Iblei) e lo ha testimoniato con un'immagine che ha conquistato i social.

Jagger aveva già passato un periodo a Marzamemi e in un resort nelle campagne di Noto. Adesso è la volta della zona di Agrigento e della sua Valle dei Templi. Il musicista è stato avvistato in visita alla cattedrale di San Gerlando a San Leone e al ristorante Capitolo Primo in riva la mare, dove ha gustato filetto di tonno e pomodorini secchi, cupoletta di pesce spada con olive nere, tortelli di broccoletti e gambero rosso e flan al cioccolato amaro e gelato di amaretti ed arancia

Non solo turismo e pranzetti prelibati, comunque. Mick Jagger starebbe componendo il nuovo album proprio in Sicilia. E a questo punto siamo davvero curiosi di ascoltarlo...

