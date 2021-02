Jennifer Lopez e Lenny Kravitz: che succede tra loro? E di mezzo c'è anche un abito da sposa

Jennifer Lopez sogna da tempo di sposarsi. E sì che per lei si tratterebbe del quarto matrimonio, ma si sa, una vera ragazza romantica non smette mai di sognare l'abito bianco e la cerimonia...

Il fortunato futuro marito è la (ex) star del baseball Alex Rodriguez. La coppia aveva deciso di convolare a nozze lo scorso anno, ma causa pandemia aveva dovuto rimandare. Ed ecco che adesso una foto pubblicata sulla pagina Instagram dell'attrice e cantante fa sognare (e insospettire) i fan: J. Lo appare infatti con un vaporoso abito da sposa... Che le nozze siano già avvenute, in gran segreto e all'insaputa di tutti?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JLO✨ (@jlo_lebfans)

Del matrimonio con Alex non sappiamo, ma le foto si riferiscono al nuovo film che vedrà protagonista la Lopez: "Shotgun Wedding". Una commedia in cui al fianco di Jennifer comparirà anche Lenny Kravitz. Diretta da Jason Moore, vede al fianco di J. Lo come protagonista Josh Duhamel (che ha preso il posto di Armie Hammer, silurato per uno scandalo che mescola post sui social e predilezioni per il cannibalismo). Nel film, Jennifer e Josh sono Grace e Tom, coppia in crisi che corre però verso il matrimonio, con tanto di complicate famiglie al seguito. A complicare tutto, anche una sparatoria durante la cerimonia. E Lenny? Be', Kravitz ha il ruolo di un ex affascinante fidanzato della protagonista. Il musicista ha già recitato nel film Oscar “Precious”, in “Hunger Games” e in “The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca”. Quanto alle nozze vere di Jennifer, siamo ancora in attesa..

(foto Getty Images)