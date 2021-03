George Michael nei Queen al posto di Freddie Mercury: la vera storia

E' diffusa una bellissima leggenda, nel mondo della musica, secondo la quale dopo la tragica scomparsa di Freddie Mercury, i Queen avessero offerto il posto di vocalist a George Michael.

A pensarci, che band sarebbe stata: tutta la potenza quasi operistica del suono dei Queen unito a una personalità forte e carismatica e a una voce bollente di soul come quella di George Michael. Diverso da Freddie, naturalmente, ma dotato della personalità, dello stardom e del carattere per fare da front man al gruppo. E chissà che canzoni sarebbero potute nascere, e che live si sarebbero svolti nelle più grandi arene...

Be', fermiamoci, questo è un sogno.

Un'idea simile non avrebbe mai potuto avverarsi, come ha raccontato Roger Taylor dei Queen. George Michael aveva cantato con la band nel 1992, per il grande concerto tributo a Freddie Mercury a Wembley. Michael si era esibito per ben 3 canzoni, in maniera entusiasmante, e da lì nacque l'idea che avrebbe potuto prendere il posto del compianto Freddie. Ma non era un'ipotesi praticabile. Taylor ha dichiarato al magazine Classic Rock che «George non era abituato a lavorare con una band dal vivo. Quando ha sentito la potenza che si scatenava dietro di lui durante le prove, era incredulo: pensava si trattasse del rombo di un Concorde o qualcosa di simile». E nessuno comunque offrì il ruolo da frontman a Michael. I Queen si rivolsero a Paul Rodgers del Bad Company dal 2004 al 2009 e nel 2011 si affidarono al concorrente del talent American Idol Adam Lambert.

Ma nei fan resta sempre la domanda (e il sogno): come sarebbero stati i Queen se a fra loro da frontman fosse stato George Michael?

(foto Getty Images)