25 febbraio 1995: quando Giorgia trionfò con "Come saprei"

Era il 25 febbraio 1995 quando Giorgia conquistava e commuoveva con la sua "Come saprei". Quella sera infatti l'artista vinse il quarantacinquesimo Festival di Sanremo, condotto da Pippo Baudo (affiancato da Anna Falchi e Claudia Koll).

La canzone vinse anche il Premio della Critica, il Premio Autori e il Premio Radio e TV, mettendo d'accordo tutte le giurie per la prima volta.

"Come saprei" era stata composta dalla Giorgia con Eros Ramazzotti, Vladimiro Tosetto e Adelio Cogliati, Ad arrangiarla, Celso Valli (che diresse anche l'orchestra a Sanremo) e faceva parte dell'album "Come Thelma & Louise". Ne fu realizzata anche la versione in spagnolo, "Como sabré".

Si tratta di una canzone non facile da cantare: richiede infatti un'estensione notevole e un grande controllo tecnico della voce.

Quel 1955 si distinsero anche Andrea Bocelli ("Con te partirò", al quarto posto nella classifica finale), Gianluca Grignani ("Destinazione Paradiso"), Daniele Silvestri ("L'uomo col megafono"). A vincere nelle Nuove Proposte furono i Neri per Caso con "Le ragazze".

