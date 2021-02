Robbie Williams: un grande film racconterà la sua vita

E finalmente, anche la vita tumultuosa di Robbie Williams diventerà un film.

Così dopo le pellicole dedicate a Freddie Mercury e ai Queen ("Bohemian Rhapsody"), a Elton John ("Rocketman") e a David Bowie (il film, "Stardust", è inl lavorazione), tocca a Robbie.

A firmare la regia è Michael Gracey, che ha già diretto l'affascinante "The Greatest Showman", interpretato da Hugh Jackman.

Intenzione del regista è raccontare l'ascesa di Robbie, ma anche il suo lato oscuro. Per riuscirci, Gracey ha avuto molti incontri con la popstar.

Gracey ha raccontato così al magazine Deadline la sua ispirazione per il film: «E' un segreto il modo in cui rappresenterò Robbie nel film. Lo farò in modo molto originale. Ricordo quando da bambino andavo al cinema e restavo senza fiato, mi dicevo "cose così non ne ho mai viste"... ecco, voglio dare al mio pubblico questa sensazione... Voglio rappresentare sia i lati fantastici della storia di Robbie che quelli più aspri. La storia di Robbie non è quella di un genio musicale, di un prodigio, di cui si segue lo sboccio... è quella di un ragazzo come tanti, che ha il coraggio di sognare in grande e grazie a questi sogni arriva in una posizione incredibile. Non è il miglior cantante del mondo, e neanche il miglior ballerino eppure ha venduto 80 milioni di dischi. Ci si può sentire vicini a una persona così, che non si vede dotato di un talento speciale, ma ha successo. Perché ha la volontà, la visione e la fiducia in se stesso per dirsi: seguirò il mio sogno».

Il film potrebbe intitolarsi "Better Man", Non si conoscono per ora altri dettagli.

(foto Getty Images)