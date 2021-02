Freddie Mercury, la Regina Elisabetta, George Michael e Adele in un video ad alto tasso emotivo

In questi tempi, in cui teatri e cinema sono chiusi e ci manca l'emozione della musica e degli spettacoli dal vivo, tocca davvero corde vibranti il bellissimo video dedicato ai 150 anni della Royal Albert Hall.

La clip, intitolata "Your Room Will Be Ready" e diretta da Tom Harper, racconta i gloriosi 150 anni di storia del teatro londinese con oltre 40 preziosi filmati d'archivio, che vanno dal 1933 a oggi.

Si susseguono le immagini, in un crescendo emozionale, di Freddie Mercury, Iggy Pop, George Michael, Adele, Led Zeppelin. ma anche della Regina Elisabetta e di Winston Churchill, e di Mick Jagger che recita una poesia di W.H. Auden.

Il regista ha dichiarato: «Mi mancano moltissimo le performance live: c'è qualcosa di elettrizzante e profondamente umano nel condividere un'esperienza stando insieme ad altre persone in una stanza, parte di un pubblico. La Royal Albert Hall è un edificio splendido anche quando è vuoto, ma acquista un senso speciale quando permette di condividere esperienze. IL mio film parla di questo: non una celebrazione di eventi dal suo glorioso passato, ma un'anticipazione di quel che ci aspettiamo quando potremo tornare a stare insieme in teatro».

