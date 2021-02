Pat Metheny: il nuovo progetto Road To The Sun in anteprima su Radio Monte Carlo

Radio Monte Carlo presenta in anteprima il nuovo, straordinario album firmato da Pat Metheny, "Road To The Sun"

Da lunedì 1 marzo a giovedì 4 marzo ogni sera durante Monte Carlo Nights ascolta un brano estratto dall'album "Road to the Sun" e presentato da Nick The Nightfly e Pat Metheny.

Giovedì 4 marzo, sempre durante Monte Carlo Nights, non perdere poi l'intervista esclusiva e la performance live dell'artista

Chi ama la grande musica lo sa: Pat Metheny è tra i pochi artisti al mondo capaci di reinventarsi di continuo, esplorando nuovi orizzonti musicali, portando avanti la propria ricerca sonora. E sorprendendo sempre per profondità e bellezza dei risultati raggiunti.

Così, oltre a essersi imposto come uno dei più grandi chitarristi e improvvisatori della scena mondiale, Pat adesso ci affascina e conquista con un nuovo, originale, entusiasmante progetto, capace di abbattere le barriere preconcette tra i diversi generi musicali. Si tratta di "Road To The Sun", una piece composta da 6 movimenti per il Los Angeles Guitar Quartet LAGQ, che Metheny descrive come «una delle migliori band del mondo» e che consiste di uno straordinario ensemble (premiato con Grammy) costituito da tre chitarre classiche e uno strumento a 7 corde con estensione aggiuntiva di toni bassi.

Del progetto fa parte anche la suite in 4 parti per chitarra solo "Four Paths Of Light", eseguita dal vincitore di Grammy Jason Vieaux, descritto da NPR come «probabilmente il più preciso ed espressivo chitarrista classico della sua generazione».

Ecco così che cinque dei più affermati chitarristi del mondo interpretano la nuova visione musicale di Pat Metheny. Una visione che ha tutta l'originalità, i colori, i contrasti tematici del Metheny più amato, e insieme li trascende e li supera, creando un paesaggio sonoro ed emotivo di dimensioni epiche.

William Kanengeiser dei LAGQ descrive così l'album: «“Road To The Sun" è uno dei nuovi progetti più rilevanti nel repertorio del nostro quartetto chitarristico. Sconvolge per la sua purezza, per la coloritura sinfonica, i contartsi tonali e l'unità tematica. E cattura al meglio anche la più singolare, unica, espressione artistica di Pat, capace di passare dalle più intense armonie atmosferiche alle melodie più trionfanti».