Seal buon compleanno

Seal è il nome d'arte di Henry Olusegun Adeola Samuel. L'artista è nato a Londra il 19 febbraio 1963 e vanta origini nigeriane da parte di madre e brasiliane da parte di padre. E' laureato in architettura, ma è stata la musica a dargli la fama.

Il primo successo arriva con "Killer" nel 1990. Il 1991 è l'anno del disco di debutto, "Seal", prodotto da Trevor Horn, ricco di singoli come "Crazy" e "Future Love Paradis",

Seal conquisterà anche il pubblico con la sua esibizione, nel 1992, al Freddie Mercury Tribute Concert, quando si esibisce con i membri superstiti dei Queen, cantando "Who Wants to Live Forever".

La prima nomination ai Grammy arriva nel 1994 con il suo secondo album, intitolato nuovamente "Seal" e contenente i singoli "Prayer for the Dying" e "Newborn Friend". Il brano "Kiss from a Rose", utilizzato come tema musicale del film "Batman Forever", vince nel 1996 due Grammy (registrazione dell'anno e canzone dell'anno). Un altro Grammy arriva grazie al singolo "Amazing".

Ecco 5 canzoni imperdibili di Seal.

CRAZY

Primo singolo ed enorme successo commerciale.

WALK ON BY

Composta da Burt Bacharach e Hal David (testo) fu cantata per la prima volta da Dionne Warwick. A interpretarla anche Cyndi Lauper e Isaac Hayes.

FUTURE LOVE PARADISE

Secondo singolo dall'album di debutto.

KISS FROM A ROSE

Forse la canzone di maggior successo di Seal, vincitrice di due Grammy Award come "canzone dell'anno" e "disco dell'anno".

LOVE TKO

Scritta da Cecil Womack e Gip Noble per il cantante soul David Oliver, è stata interpretata anche da Teddy Pendergrass, Debbie Harry, Bette Midler e Michael McDonald.

(foto Getty Images)