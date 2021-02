Dardust Night torna on air dal 19 febbraio

Un grande ritorno, atteso con gioia da tutti gli ascoltatori che lo hanno seguito nella stagione precedente. Da venerdì 19 febbraio alle 22.00 è infatti nuovamente in onda Dardust Night, il programma condotto da Dardust e Nick The Nightfly che nella scorsa stagione ci ha emozionato e fatto viaggiare nel tempo e nello spazio, alla scoperta di nuove contaminazioni e nuovi suoni.

Dardust, compositore e produttore di alcuni dei fenomeni musicali più innovativi degli ultimi anni, ha ospitato per intensi live artisti come Elisa, Jovanotti, Mahmood. E di puntata in puntata ci ha aperto il suo laboratorio creativo più segreto, raccontandoci le sue passioni e le sue influenze artistiche, in un itinerario ricco di sorprese sonore e di anteprime esclusive.

Adesso è al via la nuova, entusiasmante stagione del programma. Per accompagnarvi in nuove, sorprendenti, esplorazioni sonore. Dedicato a chi dalla musica vuole solo il meglio, prima degli altri.