Auguri Ed Sheeran, bizzarro genio dai capelli rossi

Ed, o meglio Edward Christopher Sheeran è nato ad Halifax il 17 febbraio 1991.

Originale e tenace, ha conquistato davvero il mondo con il suo mix di pop, folk, soul e R&B dalle contaminazioni moderne. A lanciarlo vero il successo è stato il suo album "+", il terzo, sette volte disco di platino in Regno Unito. E' venuto poi "X", che conteneva hit come "Sing", "Don't", "Thinking Out Loud", "Bloodstream" e "Photograph" e che ha venduto oltre 10 milioni di copie nel mondo. Anche il successivo "÷" ha incantato il pubblico, con canzoni come "Shape of You" e "Perfect".

Grande amico di Taylor Swift, ha dedicato alcune delle sue canzoni più famose alle sue fidanzate del tempo. Per esempio, "Nina" e "Photograph" sono dedicate alla cantautrice scozzese Nina Nesbitt, con cui ha avuto una relazione nel 2012 (e Nina ha ricambiato: le canzoni del suo album "Peroxide", parlano di Ed). "Thinking ut Loud" è invece dedicata ad Athina Andrelos (che lavora per lo chef Jamie Oliver), con cui Ed è stato per un anno circa.

Adesso il musicista è sposato con la ex compagna di classe delle superiori Cherry Seaborn e nel 2020 la coppia ha avuto una bambina.

Ed Sheeran ha anche lavorato al cinema, interpretando però il più delle volte... se stesso. Ed ha interpretato Ed infatti nella soap opera neozelandese "Shortland Street", nella sitcom "Undateable", nella soap opera "Home and Away" e nei film "Bridget Jones's Baby" e "Yesterday" di Danny Boyle. Ha avuto invece un vero ruolo da attore nel dramma medievale "The Bastard Executioner" (era Sir Cormac) e in una scena della serie tv "Game of Thrones"