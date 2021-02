Canzoni, amore e lacrime : il San Valentino a tutta emozione della musica

San Valentino ha lasciato dietro di sé petali di rosa, cartine argentate di cioccolatini e... almeno 3 momenti emozionanti regalatici dal mondo della musica.

Il primo si deve a Mariah Carey. Ispiratissima dalla ricorrenza, Mariah ha pubblicato il video di una eccezionale versione della sua hit "We Belong Together", che ha battezzato “Mimi’s Late Night Valentine’s Mix”. La versione originale era stata pubblicata originariamente nel 2005, come secondo singolo tratto dall'album "The Emancipation Of Mimi". "We Belong Together" si dimostrò un successo: vinse i Grammy come Best R&B Song e Best R&B Female Vocal Performance.

John Legend ha invece deciso di dedicare un concerto, pianoforte e voce all'amata moglie Chrissy Teigen e ha postato sui social la performance, davvero intensa. Una serenata commovente, durante la quale è anche comparsa Chrissy, visibilmente emozionata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da John Legend (@johnlegend)

Janet Jackson ha deciso di inviare un messaggio ai fan il 13 febbraio, appena un giorno prima della ricorrenza. L'artista, in lacrime, ha ringraziato commossa il suo pubblico, che le è stato fedele in tutti questi anni.

«Ero a casa da sola l'altro giorno e ho iniziato a piangere. Piangevo perché ero tanto grata per tutte le benedizioni che Dio mi aveva concesso, per tutto quello che mi ha donato. Sono così grata che Dio sia nella mia vita. E sono così grata che lo siate anche voi tutti. E voglio ringraziarvi per aver fatto sì che "Control" fosse di nuovo al primo posto dopo 35 anni. Mai, neanche in un milione di anni, avrei potuto immaginare che una cosa simile potesse accadere. Vi ringrazio e vi amo moltissimo. Grazie».

Decisamente più originale Sting. Che per San Valentino ha annunciato l'uscita.... no, non di un album, ma di una nuova etichetta della sua cantina. Si tratta di un bianco, un Vermentino, adeguatamente battezzato Baci sulla Bocca, che sarà disponibile da marzo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da STING (@theofficialsting)

