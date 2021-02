Chick Corea: addio a una leggenda della musica

Armando Antony "Chick" Corea ci ha lasciati a 79 anni, a causa di una rara forma di tumore. Corea è stato uno dei pianisti nell'olimpo del jazz degli ultimi decenni, insieme a nomi del calibro di Keith Jarrett ed Herbie Hancock.

Attivo fin dagli anni 60, collaborò tra gli altri con Miles Davis, partecipando con la formazione del mitico trombettista americano al Festival dell'isola di Wight, per un progetto che riuniva il meglio dei musicisti jazz di quel periodo.

Nel 1973 diede alle stampe "Cristal Silence", realizzato con il vibrafonista Gary Burton.

Negli anni 70 fondò insieme alla cantante Flora Purim ed al percussionista Airto Moreira, i Return to Forever, uno dei gruppi più innovativi della musica mondiale.

Insieme a Jan Hammer della Mahavisnu Orchestra di John McLaughin, e a Joe Zawinul dei Weather Report, fu tra i primi ad utilizzare il Moog nel jazz.

La sua fama andò ben oltre i confini del jazz, si esibì anche in campo classico, tra l'altro con Keith Jarrett, con il concerto per due pianoforti di Mozart.

Corea fu anche il primo artista ad esibirsi al Blue Note di Milano.

Collaborò con Pino Daniele. Ci resteranno le sue composizioni e il suo pianismo: unici.

(Foto Getty Images)