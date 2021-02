P!nk, quel talento di sua figlia e la nuova canzone per San Valentino

P!nk è di ritorno e ha scelto il giorno di San Valentino per pubblicare la sua nuova canzone, intitolata "Cover Me in Sunshine".

L'artista ha dato la notizia con un post sulla sua pagina Twitter, in cui compare con il suo cucciolo di french bulldog e con la figlia, la piccola Willow Sage Hart.

Il vero annuncio da non perdere è stato però quello dato su Tik Tok, la piattaforma per ora più utilizzata dai giovani. Per esordire su questo social, P!nk ha proprio questo l'aiuto di Willow, 9 anni, che si è così prodotta in un'esibizione a cappella davvero fenomenale. Brava Willow!

La piccola intona disinvolta le parole della canzone: "Cover me in sunshine/ Shower me in good times/ Tell me that the world's been spinning/ Since the beginning and everything will be all right/ Just cover me in sunshine" ed è poi raggiunta da mamma P!nk

Non è la prima volta che la piccola Willow dimostra di cosa è capace. La bimba si era già esibita con la madre eseguendo una emozionane cover di "The Christmas Song (Chestnuts Roasting on an Open Fire)" di Nat King Cole l'anno scorso, per il programma The Disney Holiday Singalong.

(Foto Getty Images)