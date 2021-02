11 febbraio 1985: Sade trionfa ai Brit Award

L'11 febbraio 1985 i Brit Award sono un vero trionfo di grandissime stelle della musica.

I Police si aggiudicano il riconoscimento per l'Outstanding Contribution to British Music.

Prince vince come Best International Act and Best Soundtrack per "Purple Rain".

Frankie Goes To Hollywood si aggiudicano il premio come British Single per 'Relax', i Duran Duran quello come British Video per 'Wild Boys', Sade quello come British Album, Paul Young è il British Male Solo Artiste Wham! il Best British Group.

Una lista che davvero toglie il fiato...