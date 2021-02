Anche ad Elton John hanno detto: le faremo sapere!

Elton John è un artista che ama impegnarsi. Eccolo adesso in gioco per dare sostegno al servizio sanitario britannico (NHS) con uno spot che invita i suoi concittadini a sottoporsi alla vaccinazione.

Il video è molto ironico e davvero divertente. Nelle immagini, sir Elton appare ripreso frontalmente e segue le disposizioni che arrivano da una voce fuori campo. Si intuisce immediatamente che si tratta di un provino. A Elton è richiesto di avere un tono e un atteggiamento alla Michael Caine.

Il musicista ce la mette tutta, ma evidentemente il regista non è convinto dei suoi sforzi, tanto che lo saluta con la famigerata frase «Le faremo sapere. Grazie, Elton». Gesto che non impressiona l'artista, tanto sicuro di sé da rispondere che non si sarebbe potuto trovare interprete migliore.

Le scene successive mostrano Michael Caine in persona che interpreta lo spot dedicato alla vaccinazione.

La trovata è spiritosa ed efficace e si spera che il video contribuisca alla massiccia campagna di vaccinazione in Gran Bretagna. Elton ha dichiarato: «Volevo partecipare a questo spot per aiutare le persone a capire i vantaggi della vaccinazione e come questa ci aiuti a proteggere noi e le persone che amiamo. Più persone saranno vaccinate, più sarà possibile sradicare la pandemia che affligge il Paese. E' davvero importante sapere che i vaccini sono stati sottoposti a tutti i test necessari per sicurezza e qualità».

