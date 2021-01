Annie Lennox e il detto tale madre tale figlia: tutto vero!

Quando si dice: somigliarsi come una goccia d'acqua! Guardate il video che Annie Lennox ha pubblicato sulla sua pagina Instagram e diteci se non è vero che l'artista e sua figlia Lola sono davvero uguali!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Annie Lennox (@officialannielennox)

Stesso viso, stesso guardo intelligente e affascinante, stessa eleganza dei modi: si direbbero davvero gemelle. E Annie e Lola hanno anche qualcosa in comune in più! Infatti Lola ha deciso di seguire le orme materne ed è una bravissima cantante che sta riscuotendo un bel successo in Gran Bretagna.

Lola è figlia di Annie e del suo secondo (ex) marito, il produttore e regista cinematografico Uri Fruchtmann. Ha anche una sorella, tali, che è modella. Ha studiato canto alla Royal Academy of London e si è data alla carriera musicale. Nell'aprile del 2020 ha cantato con la madre durante il grande concerto benefico organizzato da Lady GaGa "One World: Together at Home", eseguendo una covere di un classico degli Eurythmics "There Must Be an Angel (Playing with My Heart)"

Il nuovo singolo di Lola, "La La Love Me" è tra le canzoni più trasmesse nel regno Unito e mamma Annie ne è davvero felice e orgogliosa. Che sia nata una nuova stella in casa Lennox?