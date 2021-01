Phil Collins mette finalmente in vendita la casa riconquistata alla ex moglie

Phil Collins ce l'ha fatta. Dopo più di 4 mesi in cui la ex moglie Orianne Cevey aveva "occupato armata" la casa di Miami dell'artista e ne aveva preso possesso, finalmente Phil può ben dire di aver risolto il problema. Non solo è tornato in possesso della magnifica villa (che era appartenuta a Jennifer Lopez), ma ha anche trovato un acquirente.

La disputa con la ex moglie era iniziata quando quest'ultima si era barricata in casa con il nuovo marito, il chitarrista Thomas Bates, sostenendo che la casa fosse di sua proprietà e che Phil Collins fosse un uomo sporco e trasandato, che lei aveva dovuto sopportare per troppo lungo tempo. Tra udienze dal giudice e incontri via Zoom, alla fine Orianne ha lasciato la casa contesa.

Phil Collins aveva messo subito in vendita la villa per 40 milioni di dollari. Adesso un acquirente facoltoso quanto per ora ignoto ha acquistato la bellissima dimora e Orianne, in cambio di metà della cifra ottenuta con la vendita, ha lasciato libera la casa, per l'esattezza il 21 gennaio di quest'anno.

La villa è fiabesca: in stile mediterraneo, è stata costruita nel 1929, è di oltre 10.000 metri quadrati e dispone di cantina per 800 bottiglie, ascensori, 6 camere da letto vista oceano, 8 bagni, cucina con 6 forni, garage per 3 auto; è attorniata da una foresta di palme, piscina, lago per le carpe koi, approdo privato per la barca, fontane, piscina, zona per prendere il sole e lungomare personale da cui ammirare il panorama di Miami.