Take That: il ritorno al gran completo

La notizia che i fan attendevano da molti anni è finalmente arrivata: "Penso proprio che ci sarà una reunion". Gary Barlow parla così del ritorno dei Take That, con tutti i cinque componenti originari, sottolineando che per lui il gruppo è un "porto sicuro, la sua casa", dove ritornare dopo qualche progetto da solista.

Barlow lo ha riferito al tabloid britannico "Daily Mirror" e ha aggiunto con entusiasmo e affetto nei confronti dei suoi colleghi: "Una delle grandi emozioni di essere parte di una band è che non sai mai cosa succederà, canzone dopo canzone. Il gruppo è un ambiente meraviglioso, un rifugio sicuro. È un posto dove tornare quando ti sei esibito da solo e senti che è tempo di tornare a casa".

La band, nata nel 1990, ha visto le defezioni di Robbie Williams e Jason Orange. Continuavano l'attività Mark Owen, Gary Barlow e Howard Donald. Robbie lasciò i compagni nel 1995 e i quattro membri continuarono con il tour mondiale e pubblicarono un singolo finale, "How Deep Is Your Love", prima di sciogliersi nel 1996.

Negli ultimi anni i componenti rimasti avevano scelto di dedicarsi alla propria carriera e alla loro vita privata. Ma non sono mancati i casi di reunion lampo, come nel 2018, quando Robbie Williams si era esibito coi Take That nella finale britannica di X Factor. C'è stata poi un'altra iniziativa l'anno scorso, un'esibizione virtuale durante il lockdown. Insomma da qualche tempo avevano voglia di ritornare ad esibirsi. Ecco perché questa è una grande notizia e tutti fan ora aspettano solo di sapere quando avverrà.