Mike Oldfield: al via i festeggiamenti per i 50 anni di Tubular Bells

Sembra ieri, e invece... sono passati quasi 50 anni da quando Mike Oldfield pubblicò "Tubular Bells", album destinato a diventare un vero classico della musica. Il disco uscì nel maggio del 1973 e adesso ci si prepara a festeggiamenti in grande stile per celebrare questo glorioso anniversario. Si inizia proprio quest'anno, con un certo anticipo sul 2023. Infatti, dal 7 al 15 agosto, la Royal Festival Hall del Southbank Centre di Londra ospiterà un concerto durante il quale sarà suonato l'album per intero. Era stato proprio il Southbank Centre (nella Queen Elizabeth Hall) a ospitare la prima esibizione dal vivo di “Tubular Bells”. Il cerchio dunque si chiude. A dirigere il concerto sarà Robin A. Smith.

Mike Oldifield ha parlato così di questo anniversario: « È incredibile pensare che siano passati cinquanta anni da quando ho iniziato a scrivere “Tubular Bells”, e sono commosso dal fatto che la mia musica abbia raggiunto così tante persone, in tutto il mondo. Ho lavorato con Robin A Smith per quasi trenta anni, da quando abbiamo presentato “Tubular Bells” insieme al Castello di Edimburgo, in molte esibizioni e registrazioni diverse culminate con le Olimpiadi di Londra nel 2012. Quando ho iniziato a pensare di reinventare “Tubular Bells” per esibizioni dal vivo con ballerini e acrobati, e ovviamente musica dal vivo, era Robin che sapevo avrebbe potuto realizzare questa visione. Sono entusiasta che questo stia finalmente arrivando sul palco. Sono sicuro che l'esperienza del concerto dal vivo per il 50° anniversario di “Tubular Bells” sarà spettacolare, teatrale, fantastica ed emozionante. Sono davvero entusiasta per il fatto che verrà presentata in anteprima nel 2021, proprio per i cinquanta anni da quando ho iniziato a scrivere la musica e sarà in tour nel mondo fino al 2023, il 50° anniversario dell'uscita dell'album originale».