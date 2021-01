Bryan Ferry ricorda gli emozionanti concerti di un tempo

La musica non è solo dischi o file musicali. E' anche e soprattutto emozioni live, energia, scambio di passioni tra chi è sul palco e chi assiste sotto. E ogni show è un momento irripetibile, fatto di assoli, ispirazioni improvvise, colpi di genio dell'attimo.

In questo periodo, ci mancano moltissimo gli spettacoli dal vivo. Mancano al pubblico e mancano naturalmente ai musicisti. In attesa di tempi più sereni, quando si potrà tornare ad assistere ai live, molti artisti pubblicano sui loro social frammenti di grandi show del passato. Piccole scintille di musica ed entusiasmo, per riaccendere nei nostri cuori la speranza e regalarci vibrazioni live.

Tra queste celebrità che aprono i loro archivi sonori c'è anche Bryan Ferry, che sta pubblicando momenti memorabili di alcuni suo show. Ecco il live dei Roxy Music di Stoccolma, alla Konserthuset Concert Hall del 27 gennaio 1976. Il momento scelto è l'intro di Phil Manzanera a "Nightingale".

C'è anche un momento da brividi, con Bryan che canta "Don’t Think Twice, It’s All Right" nel 2003a Basilea.

Da un live del 1974 ecco Bryan ferry eseguire "Psalm".

Ed è al 1982, dal Live in Frejus, che appartiene questo momento di "While My Heart Is Still Beating"