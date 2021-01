Lady GaGa e il suo inno nazionale da brividi

Una grande Lady GaGa. E' quella che ha intonato, il 20 gennaio, l'inno degli Stati Uniti in occasione della cerimonia d'insediamento del 46° Presidente, Joe Biden, e della Vice, Kamala Harris.

Lady GaGa era emozionata e commossa: si è spesa molto per l'elezione di Biden, ha partecipato attivamente alla campagna elettorale, e cantando l'inno è riuscita a comunicare solennità e gioia, grandezza e speranza. La sua esibizione ha entusiasmato i presenti, tra cui tutti gli Ex Presidenti degli Stati Uniti (tranne Donald Trump) e il pubblico, oceanico, che ha assistito da casa all'evento. Memorabile anche il suo look: scenografico come sempre e perfetto per un'occasione istituzionale: un abito Schiaparelli Haute Couture dalla maestosa gonna rossa e una enorme con una colomba, simbolo di pace. Che è adesso la più grande speranza per gli Stati Uniti e gli altri paesi del mondo, dopo una Presidenza divisiva come quella appena passata.

Anche Jennifer Lopez ha cantato, ugualmente emozionata, e con tanta, palese commozione, un medley di "This Land Is Your Land" (celebre canzone di protesta Woody Guthrie) e naturalmente "America The Beautiful". Poi è esplosa in una frase liberatoria in spagnolo: «Libertà e giustizia per tutti!».

Commozione, gioia e anche momenti giocosi. Sia Lady GaGa che J.Lo non hanno mancato di scattare selfie con i soldati della Guardia Nazionale.

What an honor to spend a few moments with these brave men and women. Thank you for your service and sacrifice. I honor you today and everyday. Tomorrow I sing for you and all Americans. ❤️ #inauguration2021 pic.twitter.com/xgk64I1bRr — jlo (@JLo) January 19, 2021

Sono stati numerosi gli artisti che si sono esibiti durante la cerimonia per Biden, da Bruce Springsteen a John Legend, da Garth Brooks a Jon Bon Jovi e Justin Timberlake.