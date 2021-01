26 gennaio 1958.: nasce Anita Baker

Il 26 gennaio 1958 nasce a Toledo in Ohio Anita Denise Baker, la celebre cantante statunitense di R&B, soul e jazz. Nel corso della sua carriera la Baker si è aggiudicata otto Grammy Award e ha ottenuto quattro dischi di platino e due d'oro.

La canzone "Sweet Love" conquistò nel 1986 il Grammy Award come miglior cantante; l'album "Rapture" vinse il Grammy come miglior performance R&B. Nel 1987 Anita ebbe il Grammy per "Ain't No Need To Worry" (miglior performance soul gospel). Nel 1988 uscì l'album "Giving You the Best That I Got", con il quale vinse si aggiudicò altri due Grammy. "Giving You The Best That I Got" vinse il Grammy anche nel 1989, come miglior performance femminile R&B.

Un altro Grammy Award (migliore performance femminile) fu vinto nel 1991 per "Compositions". Nel 1995 fu la volta di "I Apologize", Grammy per la miglior performance R&B femminile.