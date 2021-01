Jennifer Lopez e la sua risposta definitiva in tema di bellezza. E di bontà d'animo

Jennifer Lopez ha messo a posto una volta per tutte i cosiddetti hater, le persone che diffondono malvagità e false notizie in rete, trincerandosi dietro la tastiera del computer.

J. Lo aveva infatti pubblicato sulla sua pagina Instagram le foto dedicate alla sua nuova crema di bellezza, della linea JLO Beauty: «La migliore maschera che abbia mai provato» aveva pubblicato la star. «L’ho appena tolta e non riesco a vedere nemmeno una linea sul mio viso. Questa sarà la maschera più venduta al mondo. È bellissima. Basta lasciarla 20 minuti ed è come se avessi tolto dieci anni dalla mia faccia... Dovremmo venderla a 10mila dollari al pezzo».

Non l'avesse mai fatto: immediatamente la star era stata accusata in rete di far ricorso senza posa a botox e chirurgia plastica. Una follower ha infatti commentato così il suo post: «Le sopracciglia e la fronte non si muovono affatto quando parli o cerchi di essere espressiva… hai sicuramente il botox. E ne hai a tonnellate. Va bene. Lo sto solo dicendo».

Immediata e perfetta è arrivata la risposta di J. Lo: «È solo la mia faccia. Per la 500 milionesima volta: non ho mai iniettato botox né fatto interventi chirurgici. Sto solo dicendo: "Usa un po’ di prodotti JLo Beauty e sentiti bella nella tua pelle!" Ed ecco un altro segreto di JLo Beauty: prova a passare il tuo tempo a essere più positivo, gentile ed edificante con gli altri. Non sprecare il tuo tempo cercando di abbattere gli altri e ti manterrai giovane e bella anche tu».