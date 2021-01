Teresa, sei una forza: arriva il messaggio dello IEO per la coraggiosa figlia di Jovanotti

Affrontare una brutta malattia con forza e speranza è possibile. Una malattia che fa paura, che si fatica anche a pronunciare. Una malattia che a volte non lascia scampo, ma che in altre circostanze diventa solo un brutto ricordo. Teresa, la figlia 22enne di Jovanotti ce l'ha fatta. La giovane ha dovuto fare i conti con un linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico. Un calvario iniziato il 3 luglio 2020, un tunnel che oggi vede la luce.

Teresa ha raccontato la sua esperienza sui social, ripresa poi dal padre che commenta: "Ieri gli esami di fine terapia hanno detto che la malattia se n’è andata, oggi per noi è un giorno bellissimo, lei è stata pazzesca. Vi copio qui il suo post di IG". La sua piccola ce l'ha fatta. Dopo la diagnosi, dopo la paura, dopo la chemio... oggi Teresa torna a vivere.

Le parole che la ragazza ha usato per dire a tutti quello che ha passato sono commoventi. Parole che toccano il cuore e che devono essere un esempio per tutte le persone che si trovano nella sua stessa condizione, e per i familiari che soffrono allo stesso modo.

Con tenacia, la 22enne posta le foto dopo la chemioterapia, anche quella senza capelli. Non è facile per una ragazza della sua età mostrarsi in questo modo. Ma in queste circostanze è necessario... per combattere, per non farsi immobilizzare dal terrore.

"Per gli ultimi sette mesi ho tenuto un segreto, faccio fatica a raccontare una storia prima di conoscerne la fine.

Il 3 luglio 2020 mi è stato diagnosticato un linfoma di Hodgkin, un tumore del sistema linfatico. Tutto è iniziato ad agosto del 2019 con uno prurito alle gambe. Non ci ho dato peso pensando che sarebbe andato via con il tempo, ma non è stato così. I mesi passavano e non faceva che peggiorare. A giugno 2020 si era sparso per tutto il corpo, non riuscivo a dormire più di un paio d’ore a notte, avevo la pelle piagata", ha scritto la figlia di Lorenzo.

Poi ha continuato: "In questi ultimi mesi ho fatto 6 cicli di chemioterapia seguita dai meravigliosi dottori ed infermieri dell’Istituto Europeo di Oncologia a Milano. La chemio non mi ha fatto cadere i capelli del tutto , ma il 9 dicembre dopo l’ultimo trattamento ho deciso di rasarmi come segno di un nuovo inizio. Dopo mesi di ansie e paure la storia é finita, e posso raccontarla, perché da ieri, 12 gennaio 2021 sono ufficialmente guarita".

Teresa ha voluto ringraziare i medici e tutto lo staff ospedaliero che l'ha curata. E non poteva mancare un pensiero per i suoi genitori che, insieme a lei hanno affrontato questo dolore, senza mai arrendersi: "E ovviamente, un grazie speciale ai miei genitori, @lorenzojova e @fravaliani che ci sono sempre stati. Per un certo verso il cancro è una malattia molto solitaria, ma il supporto di chi ti sta vicino è fondamentale per superarla, io non ce l’avrei fatta senza di loro. La paura non é andata via, e ci vorrà del tempo perché possa fidarmi di nuovo del mio corpo, ma non vedo l'ora di ricominciare a vivere".

Un messaggio per tutti, di determinazione e speranza, di forza e voglia di vivere.

E anche l'Istituto che l'ha curata ha voluto celebrare la sua forza d'animo con un tweet colmo di gioia: