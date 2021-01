Grande musica e cinema: Andra Day interpreta Billie Holiday

E' stata tra le più grandi voci di sempre: Billie Holiday, artista dalla vita drammatica e dalla voce impetuosa, che ci ha lasciato gemme come "God Bless the Child", " Lover Man", " I Loves You Porgy", "The Man I Love", "Stormy Weather" e soprattutto la meravigliosa, dolente "Strange Fruit". Proprio questa canzone, che parla degli strani frutti appesi a un albero (in realtà i cadaveri dei neri linciati dai bianchi) divenne negli Anni Quaranta l'inno della protesta per rivendicare i diritti civili degli afro-americani.

Adesso l'esistenza tormentata dell'artista arriva sul grande schermo. A interpretarla è una grande voce di oggi, Andra Day (ricordate la sua bellissima "Rise Up", cantata anche alla Casa Bianca alla presenza di Barack Obama?). Andra, che ha iniziato a cantare proprio influenzata dalle canzoni della Holiday, è infatti la protagonista di "The United States vs Billie Holiday", il film diretto da Lee Daniels ("Precious", "The Paperboy","The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca") che racconta sia l'immenso talento di Billie che la sua protesta per i diritti civili.

Ecco il trailer del film, in cui Billie è adorata dal pubblico per la sua arte, ma osteggiata dalle autorità proprio per l'impatto della sua canzone "Strange Fruit". «Credete che smetterò di cantarla?» afferma Billie/Andra nelle immagini. «Anche i vostri nipoti canteranno "Strange Fruit"!».

Il regista ha dichiarato: «Sia che non si sappia nulla della storia e dell'eredità spirituale di Billie Holiday o che si conoscano tutte le sue canzoni, spero che il nostro omaggio a questa donna complessa renda giustizia a una leggenda della musica e un'attivista per i diritti civili, la cui arte è viva oggi come 80 anni fa».

Il film dovrebbe essere in uscita tra febbraio e marzo.

(Foto Getty Images)