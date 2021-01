Madonna e la sua scuola di danza nel Malawi

Madonna si trova in Africa. Un viaggio del cuore, per non recidere del tutto le radici che i suoi figli, Mercy, David Banda, Stella e Estere, adottati in Malawi, hanno con il paese africano. Ma anche un viaggio con scopi benefici. La star, oltre a visitare infatti l'ospedale Mercy James Centre of Paediatric Surgery and Intensive Care, che ha fatto costruire a Blantyre, grande città del Malawi con la sua organizzazione non profit Raising Malawi, ha anche inaugurato un'accademia di danza, battezzata Madame X Dance Studio e destinata ai bambini orfani del centro Jacaranda.

«Jacaranda è un posto davvero speciale», ha dichiarato la star durante l'inaugurazione. «E lo è non solo perché ci sono tanti sorprendenti bambini di talento, ma anche perché ha insegnanti e fondatori splendidi e davvero dediti al loro lavoro. Voi insegnate abilità che riguardano l'arte, la creatività, l'esprimersi, qualità che ci tengono vivi e ci fanno affrontare le sfide e le difficoltà. E l'anno è stato davvero duro e pesante per tutti. ma se solo ci riflettete sù, ogni anno è duro in Malawi, no? Così, per continuare si deve amare ciò che si fa ed è grandioso che abbiate creato un posto dove i bambini possono studiare e amare ciò che fanno e imparare le arti visuali, il design degli abiti, la danza, l'uso degli strumenti musicali, che sono il mio primo amore. Ecco perché questo posto è speciale nel mio cuore. Continuate a svolgere il vostro ottimo lavoro e credete nei vostri sogni».

Ad accompagnare Madonna nel viaggio in Africa, oltre ai figli, è anche il fidanzato dell'artista, il ballerino Ahlamalik Williams.

