David Bowie: l'omaggio dei Duran Duran

I Duran Duran hanno realizzato la loro versione di "Five Years", la canzone di David Bowie che apriva il grande album del 1972 "The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars".

Si tratta di un commosso omaggio dedicato a Bowie, che era nato l'8 gennaio 1947. La canzone non è naturalmente scelta a caso: si tratta infatti di un brano dell'album che spinse i componenti dei Duran Duran, al tempo ragazzi ricchi di sogni e aspirazioni musicali, a imbracciare gli strumenti e dar vita a una band.

Inoltre, sono trascorsi 5 anni (five years) dalla scomparsa di Bowie, che ci ha lasciati il 10 gennaio del 2016.

«Da teenager, tutta la mia vita ruotava intorno a David Bowie», ha ricordato sui social Simon Le Bon. «E' stato il motivo per cui ho iniziato a scrivere canzoni. Una parte di me ancora non può credere che sia morto cinque anni fa, ma forse perché c'è una parte di me in cui lui è vivo e lo sarà per sempre. Quando abbiamo avuto tra le mani l'lp di Ziggy Stardust e abbiamo fatto scorrere la puntina sui suoi solchi, il nostro primo assaggio di perfezione è stata la canzone "Five Years". Non ho parole per spiegare quanto ci sentiamo onorati per aver avuto l'opportunità di suonare una simile icona».

I Duran Duran fanno anche parte del cast di musicisti del concerto "A Bowie Celebration: Just for One Day", tre ore di streaming on line l'8 gennaio. Sul palco anche Andra Day, Adam Lambert, Perry Farrell, Gavin Rossdale, l'attore Gary Oldman, Macy Gray, Ian Astbury, Yungblud, Peter Frampton, Anna Calvi, Gail Ann Dorsey, Michael C. Hall. I ricavati dello show saranno donati a Save the Children.

I Duran Duran avevano già eseguito cover di Bowie, come "Fame", "Diamond Dogs","Boys Keep Swinging". Nel 1987, inoltre, la band e Bowie avevano unito i loro tour, rispettivamente "Strange Behaviour" e "Glass Spider", per le date nel Nord America.

Ecco la versione originale di "Five Years".

(Foto Getty Images)