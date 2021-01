The Weeknd stupisce con un volto incredibile. E un video sensazionale

The Weeknd è un artista che sa come far parlare di sé. In primo luogo per la sua musica, che ha colpito al cuore gli ascoltatori. Poi, poiché viviamo nella società delle immagini, per le sue apparizioni, che hanno più volte fatto sensazione (ricordate il suo bendaggio al viso agli American Music Award e il suo naso insanguinato agli MTV Video Music Award?).

Adesso The Weeknd ha pubblicato il video della sua canzone "Save Your Tears" e ha di nuovo fatto centro, attirando l'attenzione del pubblico. Per la bellezza del brano, senza dubbio. Ma anche per il video che lo accompagna, in cui l'artista si mostra tanto diverso dal solito, da aver scatenato anche alcune polemiche.

Zigomi altissimi, naso sottile, bocca ben gonfia: il musicista sembra essersi affidato alla chirurgia estetica. E The Weeknd è il primo a giocarci su: «Ciao Ken, dov’è Barbie?» scrive infatti sulla sua pagina Instagram, pubblicando il suo "nuovo" volto.

Ma niente operazioni chirurgiche, per l'artista. Si tratta soltanto di incredibili effetti speciali, firmati dagli artisti del Prosthetic Renaissance Make up Studio. Per la precisione, a creare il volto di The Weeknd è stato Mike Marino, designer già autore dei sensazionali look del musicista prima citati, che ha anche mostrato sui suoi social come è riuscito a ottenere effetti tanto strepitosi.

E adesso i fan si chiedono: come apparirà l'artista per la sua attesa esibizione al Super Bowl 2021, in programma domenica 7 febbraio?

