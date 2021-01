Jamiroquai, il Campidoglio e i tweet più assurdi

L'assalto dei sostenitori di Trump al Campidoglio è la news del giorno. La notizia dei fatti di Washington (che hanno purtroppo causato anche dei morti) ha ha lasciato attoniti i cittadini di tutto il mondo. Stupore, esecrazione, sgomento si sono avvicendati negli animi di chi assisteva alle gravissime scene della presa di possesso di quello che è il simbolo della democrazia statunitense.

Tra i tanti commenti di sdegno e riprovazione, i più assurdi hanno riguardato... Jamiroquai. Il musicista britannico infatti è salito alla ribalta della cronaca, anche se non ha naturalmente preso parte in alcun modo ai fatti del Campidoglio. Ma è stato un sostenitore di Trump, ripreso e fotografato da tutti i mezzi d'informazione, a catalizzare l'attenzione su Jamiroquai.

L'uomo si è infatti slanciato nella sala del Campidoglio indossando un copricapo dei nativi americani davvero simile a quelli usati da Jamiroquai durante i suoi show.

E' partita immediata su Twitter la reazione, probabilmente anche per sdrammatizzare un evento davvero grave e preoccupante. In tanti hanno infatti postato foto e commenti sulla somiglianza dei copricapi, giocando anche sulle parole Virtual Insanity (Follia virtuale, titolo di un cavallo di battaglia di Jamiroquai) e Actual Insanity (la follia contemporanea, alludendo al gesto insensato e violento dei trumpiani).

We told you never to trust Jamiroquai and you didn't listen. pic.twitter.com/tEnGI5xL2A