Barack Obama svela le sue canzoni preferite del 2020

La musica ci accompagna in ogni momento della vita: a volte è un semplice sottofondo di un'attività che stiamo svolgendo, altre volte diventa parte attiva della nostra giornata, non di rado riuscendo ad influenzare il nostro stato d'animo o rievocando ricordi di qualche particolare episodio.

Barack Obama, dopo aver condiviso le sue personali classifiche degli show televisivi e dei film che più ha apprezzato nel 2020, ha voluto condividere con i suoi follower anche una playlist di brani che in quest'ultimo anno, così diverso e difficile per tutti, hanno avuto un significato particolare per lui.

L'ex presidente degli Stati Uniti ha scelto 30 canzoni, con l'aiuto di sua figlia Sasha. Condividendo la sua classifica su Twitter ha scritto: «Ecco alcune delle mie canzoni preferite dell'anno. Come al solito, per mettere insieme questa classifica, ho avuto una preziosa consulenza dal nostro guru della musica di famiglia, Sasha. Spero che troviate una o due nuove canzoni da ascoltare».

I brani scelti da Obama vanno da "Savage Remix" di Megan Thee Stallion a "One life, might live" di Little Simz, passando per artisti come Beyoncé, Mac Miller, Bad Bunny, Dua Lipa e Bruce Springsteen. Ecco la classifica completa.

Here are some of my favorite songs of the year. As usual, I had some valuable consultation from our family music guru, Sasha, to put this together. I hope you find a new song or two to listen to. pic.twitter.com/K1NRPYiSg4