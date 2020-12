Auguri, Annie Lennox

Annie Lennox festeggia il suo compleanno proprio il giorno di Natale (è nata infatti il 25 dicembre del 1954). Nella gallery, alcune delle sue immagini più belle.

Ed ecco le sue 5 canzoni più amate. Oltre a una speciale chicca natalizia, tratta dal suo album "A Christmas Cornucopia".

Why

Primo singolo dal suo album di debutto come solista "Diva" del 1992.

Here Comes The Rain Again

Terzo singolo tratto da "Touch", terzo album degli Eurythmics.

Into The West

Dalla colonna sonora del film "Il ritorno del re".

Don't Let It Bring You Down

Dall'album "Medusa".

Savage

Dall'omonimo album del 1987.

God Rest Ye Merry Gentlemen

Il brano è tratto da "A Christmas Cornucopia" raccolta di undici brani natalizi tradizionali e un inedito di Annie, Universal Child". "God Rest Ye Merry Gentlemen" fa parte della tradizione inglese e risale probabilmente al XV – XVI secolo. E' citato anche in "Canto di Natale" (A Christmas Carol) di Charles Dickens.

(Corbis/Olycom)