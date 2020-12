Chris Martin si sposa? Uno smeraldo al dito di Dakota Johnson farebbe pensare di sì

Dakota Johnson e Chris Martin sono in procinto di sposarsi? I rumors girano da un po' di tempo, ma ora hanno fatto capolino in rete alcune foto "sospette". In giro durante un po' di shopping, l'attrice ha sfoggiato un bellissimo anello con uno smeraldo all'anulare della mano sinistra. Per i magazine rosa non c'è altra spiegazione: la coppia sarebbe pronta a fare il grande passo.

La loro è una storia d'amore da sogno. Stanno insieme da oltre due anni e hanno sempre cercato di tenere la loro relazione fuori dalle luci dei riflettori. Nel giugno 2019 hanno avuto una crisi, come capita a tutte le coppie del mondo, rientrata poco dopo. Un amore che è sinonimo anche di famiglia allargata. Sappiamo tutti, infatti, dei rapporti amichevoli che intercorrono tra lei e l'ex moglie del suo fidanzato, Gwyneth Paltrow.

Quello che tutti pensano sia un anello di fidanzamento è grandissimo, di un verde che più brillante non si può. Impossibile non notarlo. E, anche se il riserbo è la sua più nobile arma, la protagonista della saga "50 sfumature" lo mostra con grande orgoglio mentre gira per le strade di West Hollywood.

Qui le foto con il meraviglioso anello in bella vista.

