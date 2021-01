Heart Of Glass: la vera storia

"Heart Of Glass" è una delle più celebri canzoni dei Blondie, tratta dal loro terzo album “Parallel Lines”. Fu pubblicata nel 1979, ma la sua storia risale a qualche anno addietro.

Nacque infatti, anche se in forma diversa da come la conosciamo adesso, nel 1974. L'aveva composta Chris Stein e con Debbie Harry l'aveva battezzata “The Disco Song”. Debbie aveva pensato a un testo sui dolori d'amore, ma in stile adolescenziale, secondo l'idea che l'amore spezza il cuore ed è proprio così che funziona, dunque non c'è nulla da fare.

I Blondie si presentavano in pubblico con un'attitudine punk rock, ma con feeling R&B e questo strano mix funzionava. Anzi, il pubblico voleva particolarmente “The Disco Song”. Nel 1975 i Blondie cambiarono un po' la canzone e la chiamarono “Once I Had a Love” Poi se ne dimenticarono. Se ne ricorderanno però quando il produttore Mike Chapman fu incaricato di produrre il loro terzo disco. Che doveva essere più pop. Mike ascoltò le canzoni della band, ma chiese qualcosa di più radiofonico. Così i Blondie si ricordarono della vecchia "The Disco Song". Mike penso che fosse un ottimo punto di partenza. Con alcune modifiche.

Per esempio, il testo recita: “Soon turned out, he was a pain in the ass”, con un termine poco elegante per indicare una gran pena. Mike suggerì di addolcire la frase, perché la canzone potesse essere programmata in radio, così "pain in the ass" diventa "heart of glass". Tutt'un'altra cosa. E heart of glass diventerà pure il titolo della canzone.

Mike chiese anche a Debbie Harry quale fosse la sua cantante preferita. Con grande sorpresa, Debbie rivelò che si trattava di Donna Summer, così si decise di dare un sapore alla Moroder (che aveva prodotto gli album della Summer) al brano. La band adorò l'idea e nacque "Heart Of Glass" così come la conosciamo ora.

Dopo le registrazioni, tutta la band andava al celebre disco club Studio 54. Ma il video fu girato in una discoteca del West Side. E Debbie Harry possiede ancora l'abito di Stephen Sprouse indossato per le riprese. Niente da fare invece per le scarpe di plastica: si disfecero lungo la strada...

(Foto Getty Images)