Il Natale di Tiziano Ferro

Tiziano Ferro ha pubblicato il video di “Casa a Natale”, il suo nuovo singolo inedito tratto dall'album “Accetto Miracoli: l’esperienza degli altri”.

Le immagini sono una commossa fotografia dei nostri giorni, durante questa strana vigilia natalizia: un senso di sperdimento, il coraggio e la voglia di sorridere, il desiderio di guardare oltre.

Ambientato lungo le strade e in un centro commerciale, tra vetrine meno brillanti del solito, il video inizia in velato bianco e nero. Ma la speranza è sempre più forte e alla fine della clip, i colori si fanno vivi, insieme a qualche addobbo di Natale. Un messaggio di ottimismo, un invito alla forza di volontà di tutti per tornare a sorridere e condividere momenti di gioia in queste feste.

Tiziano ha presentato il video con alcuni post sulla sua pagina Instagram

(Foto Getty Images)