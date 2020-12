Jean Michel Jarre lancia da Parigi un messaggio di speranza e bellezza. A suon di musica

Jean-Michel Jarre è un artista visionario, sempre pronto a portare oltre la sua arte e la sua meravigliosa musica. Un vero pioniere, capace di conciliare la sperimentazione della musica elettronica con il calore vibrante delle più grandi emozioni umane. E adesso Jarre ha preparato un dono speciale, per augurare a tutto il mondo un 2021 di serenità e di speranza.

Si tratta di uno spettacolare concerto, in programma la notte di Capodanno. Battezzato "Welcome to the Other Side", ha luogo a Parigi, la Città della Luce, vibrante metropoli delle Arti e della Cultura. Per l'esattezza, si irradia da uno dei luoghi simbolo della città, quella meravigliosa Cattedrale di Notre Dame, colpita da un incendio nel 2019 e adesso amorevolmente in fase di restauro.

Il concerto, che ha il patrocinio dell'UNESCO, è disponibile per tutti, per festeggiare insieme, anche se ci si trova geograficamente isolati. Jean-Michel Jarre si esibirà dal vivo da uno studio vicino alla Cattedrale di Parigi, mentre il suo avatar suonerà all'interno di una Notre-Dame virtuale.

L'artista eseguirà brani della sua recente opera "Electronica", oltre a nuove versioni dei suoi classici, "Oxygène" ed "Equinoxe".

Sarà una festa globale, da seguire in totale immersione attraverso la piattaforma VRchat, accessibile sia tramite PC, sia in realtà virtuale per il pubblico dotato di visori VR o in live streaming.

«La realtà virtuale è per le arti dello spettacolo ciò che il cinema era per il teatro nei suoi primi giorni, una sorta di curiosità», ha dichiarato Jarre «Credo che la realtà virtuale diventerà domani un modo di espressione a sé stante»



