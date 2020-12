Pat Metheny: musica dal nuovo album

Difficile trovare parole per esprimere tutto l'immenso talento di Pat Metheny, che da anni ci regala momenti musicali emozionanti e indimenticabili.

Solo pochi artisti al mondo riescono a mantenere, anno dopo anno, nel corso della carriera, uno standard qualitativo d'eccellenza e Pat è proprio tra questi.

Adesso giunge la meravigliosa notizia dell'arrivo di un nuovo album di Pat Metheny. Bisognerà aspettare fino al 5 marzo 20121, ma l'attesa vale sicuramente la pena.

Il nuovo progetto si intitola "Road To The Sun" ed è una piece composta da 6 movimenti per il Los Angeles Guitar Quartet LAGQ, che Metheny descrive come “una delle migliori band del mondo” e che si è aggiudicato anche un Grammy. A eseguire poi la suite in 4 parti per chitarra solo "Four Paths Of Light" è il vincitore di Grammy Jason Vieaux.

Il progetto musicale di Pat Metheny apre nuove strade e nuovi linguaggi. E, in attesa di ascoltarlo per intero, eccone un assaggio