Madonna passa il giorno del Ringraziamento con la famiglia al gran completo

Madonna ha trascorso il Giorno del ringraziamento in famiglia. Il Thanksgiving day è stato celebrato negli Stati Uniti lo scorso 26 novembre, ma la regina del pop ha svelato i suoi programmi soltanto qualche giorno dopo. Il tutto rigorosamente sui social, con una foto postata su Instagram che la ritrae insieme ai suoi sei figli: “C’è così tanto per cui sono grata oggi, oggi e ogni giorno”, la caption che fa da cornice allo scatto.

Nella foto, accanto a miss Ciccone, compaiono tutti i figli: Lourdes, Rocco, David, Mercy e le gemelline Estere e Stella. Per festeggiare la ricorrenza la famiglia ha scelto di indossare una serie di outfit in stile anni ’20, creando una sequenza di scatti in costume che è stata esaltata dai filtri del noto social network. Particolarmente trendy anche il video che ritrae David dare vita a una coreografia d’apertura del Thanksgiving come in un musical.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Madonna (@madonna)

“Puoi avere tutto il successo che vuoi, ma la vera fortuna sono i figli”, ha aggiunto la popstar, che in genere non ama mostrare al pubblico i suoi affetti più cari. Come noto il Ringraziamento è una festa in segno di gratitudine verso Dio per il raccolto e per quanto ricevuto durante l’anno trascorso. Quale migliore occasione, quindi, per trascorrerlo anche insieme al nuovo fidanzato? Alla reunion della famiglia Ciccone, sebbene in abiti casual, ha infatti partecipato l’ultima fiamma di Madonna, il 26enne ballerino Ahlamalik Williams, con il quale l’amore è sbocciato proprio meno di un anno fa.

(Foto: Getty Images)