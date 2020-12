Sting, Zucchero e la meravigliosa campagna italiana nel video di September

Settembre è già passato, ma possiamo ritrovarne tutta la magia, fatta di paesaggi sfumati ed emozioni delicate, nel nuovo video di Sting e Zucchero, che non a caso si intitola "September".

La canzone fa parte del nuovo album di Zucchero, “D.O.C. Deluxe, e sarà inserita anche nel disco di duetti di Sting, in arrivo nel 2021. "September" è un soffuso racconto a due voci (e Sting canta un po' anche in italiano) per raccontare della speranza e dell'attesa di tempi nuovi, migliori.

Nel video, girato da Gaetano Morbioli, i due musicisti sono insieme, fianco a fianco. Dietro di loro il dolcissimo paesaggio delle colline italiane, che sembra venire da antichi dipinti. Sting e Zucchero eseguono insieme la canzone e le immagini fanno percepire tutta la loro lunga amicizia, la loro complicità. A trionfare nella clip, oltre a un momento creativo tra i due artisti (che ci fa rivivere le emozioni delle volte in cui Sting e Zucchero, incontrandosi, avranno suonato insieme, per il puro piacere di far musica tra vecchi amici) è la natura. Raccontata nei toni caldi e vibranti dell'autunno. Un video di estrema semplicità, per trasmettere bellezza e desiderio di serenità.

«"September" è nata come risposta a questa pandemia», ha spiegato Sting «quando i giorni erano tutti uguali e guardavamo a settembre come momento in cui tutto sarebbe finito, la pioggia sarebbe arrivata a lavare via tutto. Il brano aveva una melodia molto italiana alle mie orecchie e ho pensato di chiamare Zucchero per chiedergli di adattare in italiano alcuni versi e cantare il brano con me. Siamo amici da più di 30 anni, mi sembrava naturale».

E Zucchero ha ricordato: «Non c’è mai niente di pianificato quando lavoro con Sting. Mi ha chiamato per chiedermi di scrivere un testo in italiano per una canzone che aveva appena composto. A me il brano è piaciuto molto sin dall’inizio e così abbiamo deciso di lavorare insieme a questo duetto. Il brano risente e parla del periodo sospeso che stavamo vivendo durante l’estate e racconta della speranza di tornare presto alla normalità. Ancora oggi speriamo che questo “settembre” arrivi presto».