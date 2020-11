Sting e Zucchero: storia di un'amicizia

Il 27 novembre esce "September", un duetto tra Sting e Zucchero che fa parte della versione deluxe di "D.O.C.", l'album uscito l’anno scorso, che torna l’11 dicembre con 6 canzoni nuove, tra cui il duetto con l'artista inglese.

Zucchero ci ha già dato un assaggio della canzone su suoi social.

Ma... come è nata l'amicizia tra Zucchero e Sting? A raccontarla è l'artista italiano, in un'intervista al Corriere della Sera.

Il primo incontro risale al 1990. «Andai nella sua casa di Migliarino Pisano introdotto dall’amico comune, l’artista Robert Gligorov», ha ricordato Zucchero. «Fu cordiale, andammo a fare sci nautico... lui bravo, io affondavo... Il mattino dopo c’era il battesimo della figlia Coco, il mio dono era un cavallo a dondolo in legno, e andando verso la chiesa lui e Trudy mi chiesero di fare il padrino. Anni dopo mi ha detto che gli avevo ispirato fiducia».

E l'amicizia divenne anche collaborazione artistica. Zucchero ha raccontato anche com'è Sting dietro le quinte: «Un gentiluomo che non dimentica le sue radici working class. Da bambino accompagnava il padre a consegnare il latte prima della scuola. Si sveglia ancora alle 6.30. Quando mi invita a casa sua mi sento in colpa...».

Non manca il racconto su come è nato September: è stato Sting, che era nella sua casa di Figline Valdarno, a chiamare Zucchero. «La canzone», ha spiegato Sting «è nata come risposta a questa pandemia, quando guardavamo a settembre come momento in cui tutto sarebbe finito, la pioggia sarebbe arrivata a lavare via tutto. Il brano aveva una melodia molto italiana alle mie orecchie e ho pensato di chiamare Zucchero per adattare alcuni versi e cantare il brano con me. Siamo amici da 30 anni, mi sembrava naturale».

"September" sarà pubblicata anche nell’antologia di duetti di Sting, in uscita 2021.